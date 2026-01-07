La bolsa de São Paulo cae un 1,03 % arrastrada por los bancos

São Paulo, 7 ene (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó este miércoles un 1,03 %, arrastrada por el mal desempeño de los bancos durante la jornada.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 161.975 puntos, después de registrar subidas en las dos últimas sesiones.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,12 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,385 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los dos grandes valores del parqué paulista, el gigante minero Vale y la petrolera estatal Petrobras, subieron un 0,59 % y un 0,64 %, respectivamente.

Sin embargo, esto no fue suficiente para compensar las fuertes caídas registradas en el sector bancario: el Itaú se dejó un 1,5 %; Bradesco, un 1,2 %; y el Santander, un 2,2 %.

Las acciones que encajaron las mayores pérdidas fueron las de la distribuidora Senda (-6,3 %) y las de la constructora MRV (-4,7 %).

En el lado opuesto, al frente de las ganancias en el Ibovespa, figuraron la empresa educativa Cogna Educação (+7,5 %) y la siderúrgica CSN (+5,6 %).

El volumen financiero en el corro paulista ascendió hoy a más de 24.900 millones de reales (4.620 millones de dólares / 3.960 millones de euros), en unas 3,6 millones de operaciones. EFE

