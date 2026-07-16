La bolsa de São Paulo cae un 1,24 %, golpeada por el nuevo gravamen de Trump

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São Paulo, 16 jul (EFE).- La bolsa de São Paulo retrocedió este jueves un 1,24 % ante la decisión de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles sobre algunos productos brasileños por supuestas prácticas comerciales «discriminatorias» del país suramericano.

La bolsa experimentó un desplome de más de 2.000 puntos básicos cerca de la apertura, después que el arancel adicional del 25 % fuese oficialmente confirmado por el Gobierno de Donald Trump pasada la medianoche brasileña.

Finalmente, el Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró en los 173.825 puntos básicos, casi 2.200 unidades menos que en la víspera.

Si bien Trump ha eximido del ‘tarifazo’ a unos 2.100 productos brasileños, como la carne, algunos pescados, café, petróleo, tierras raras y obras de arte, la decisión causó un alto impacto en la esfera política de Brasil a menos de tres meses de las elecciones presidenciales.

El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, su principal rival en los comicios, se han arrojado mutuamente y con agravios varios la autoría del nuevo gravamen, que entrará en vigor el próximo miércoles.

En este contexto, el real se depreció un 0,40 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,098 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Con todo, las acciones de la minera Vale cerraron en terreno negativo (-2,05 %), al igual que las de la estatal Petrobras (-1,72 %).

Este mismo destino corrieron los valores del grupo de salud Oncoclínicas do Brasil, en proceso de recuperación extrajudicial, que encabezaron las pérdidas de la sesión con una caída del 40 %.

En este contexto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de la empresa de ingeniería pesada, construcción de infraestructura y energía Azevedo & Travassos S.A, que avanzaron un 12,84 %.

El volumen financiero en la bolsa paulista rondó este jueves los 19.285 millones de reales (3.782 millones de dólares o 3.306 millones de euros), en 3,2 millones de operaciones. EFE

adm/lpm