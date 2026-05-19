La bolsa de São Paulo cae un 1,52 % ante la reducción del precio del petróleo

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São Paulo, 19 may (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó este martes un 1,52 % ante la reducción del precio internacional del petróleo después de los últimos desarrollos en el conflicto de Oriente Medio.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró en los 174.278 puntos tras su tercer retroceso diario consecutivo.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,85 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,039 reales para la compra y a 5,040 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Entre las acciones más negociadas durante la jornada estuvieron las de la petrolera estatal Petrobras, que se dejaron un 0,75 % por la disminución del precio internacional del barril.

El presidente estadounidense, Donald Trump, hoy volvió a amenazar a Irán, aunque la víspera había dicho que un acuerdo nuclear con el país persa era posible.

Al frente de las pérdidas figuraron las acciones de la cadena de tiendas Casas Bahia (-15,4 %) y las de la productora de etanol Raízen (-6,9 %).

Del otro lado, los papeles que más subieron fueron los de la siderúrgica Usiminas (+1,1 %) y los de la empresa tecnológica Positiva (+1 %).

El volumen negociado en la bolsa brasileña rondó hoy los 22.300 millones de reales (unos 4.400 millones de dólares / 3.800 millones de euros), en más de 3,3 millones de operaciones. EFE

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