La bolsa de São Paulo cae un 1,57 % por el temor a un mayor déficit fiscal en Brasil

2 minutos

São Paulo, 7 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo cayó este martes un 1,57 % ante los miedos del mercado financiero a que empeore el déficit fiscal del Gobierno brasileño.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, se ubicó en los 141.356 puntos básicos y amplió las pérdidas del lunes, cuando retrocedió un 0,41 %.

El mercado reaccionó con preocupación a las discusiones en torno a una ley que busca aumentar la recaudación tributaria, pero que corre el riesgo de perder peso durante su tramitación en el Parlamento brasileño.

Además, el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, dijo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva considerará el próximo año la propuesta de una tarifa gratuita en el transporte público.

Los papeles de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 0,2 %, mientras que los de la minera Vale, otro de los principales valores del parqué, retrocedieron un 1 %.

Las mayores pérdidas de la jornada fueron para la constructora MRV (-12,2 %) y la plataforma digital de alquiler de vehículos Vamos (-6,5 %).

Del otro lado, las empresas que se anotaron las mayores ganancias fueron la empresa cárnica Minerva (+1,2 %) y la tecnológica LWSA (+1,6 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,75 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,35 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina alcanzó los 24.366 millones de reales (unos 4.500 millones de dólares o 3.900 millones de euros), en más de cuatro millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFE

jmc/cpy