La bolsa de São Paulo cae un 2,64 % ante la incertidumbre sobre la duración de la guerra

2 minutos

São Paulo, 5 mar (EFE).- La bolsa de São Paulo volvió a caer con fuerza este jueves, esta vez un 2,64 %, en medio de la incertidumbre sobre la duración del conflicto en Oriente Medio y la preocupación por su impacto en la economía brasileña.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, se ubicó en los 180.463 puntos básicos, tras borrar las ganancias del miércoles, cuando subió un 1,24 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,32 % frente al dólar, que se cotizó este miércoles a 5,285 reales para la venta y 5,286 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

La guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán el sábado pasado ya se ha expandido al resto de la región, y varios países europeos anunciaron el envío de refuerzos y equipamiento militar al Mediterráneo oriental y a las naciones del golfo Pérsico.

Mientras tanto, en Brasil los inversores temen que el Banco Central decida no recortar la alta tasa de interés actual en su próxima reunión, como se preveía que hiciera antes del estallido del conflicto.

Los títulos de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 0,4 %, mientras que los de la minera Vale se desplomaron un 3,3 %.

Las pérdidas durante la jornada fueron encabezadas por los títulos de la empresa de alquiler de vehículos Localiza (-7,2 %) y los de la fabricante de plásticos Duratex (-6,6 %).

Del otro lado, las acciones que más se valorizaron fueron las de la petroquímica Braskem (+16,9 %) y las de la productora de etanol São Martinho (+2,9 %).

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo rondó los 32.570 millones de reales (unos 6.180 millones de dólares / 5.330 millones de euros), en 4,5 millones de operaciones. EFE

jmc/seo