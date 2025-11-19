La bolsa de São Paulo cede un 0,73 % y acumula tres caídas consecutivas

2 minutos

São Paulo, 19 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo retrocedió este miércoles un 0,73 % y su índice Ibovespa, referencia del parqué brasileño, cerró con 155.380 puntos para encadenar tres sesiones consecutivas en rojo, en pleno movimiento de recogida de ganancias.

El corro paulista, el mayor de América Latina por volumen negociado, continúa en fase de realización de beneficios después de hilvanar doce récords de puntuación seguidos entre finales de octubre y principios de noviembre.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,38 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,337 reales para la compra y 5,338 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros recogieron ganancias de nuevo este miércoles, algo que ya repitieron el lunes (-0,47 %) y el martes (-0,30 %) de esta semana.

En el escenario doméstico, el mercado sigue pendiente de los desdoblamientos del escándalo del Banco Master, después de que varios de sus directivos, entre ellos el dueño, fueran detenidos por la presunta emisión de títulos de crédito falsos.

Por ese motivo, el Banco Central de Brasil decretó la liquidación extrajudicial de la entidad financiera, que contaba con unos 12 millones de clientes, y ordenó la congelación de los bienes de sus actuales y antiguos administradores.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de la cadena de supermercados Pão de Açúcar (+4,8 %).

Por el contrario, fue una mala jornada para el sector cárnico brasileño, con descensos para MBRF (-8,6 %) y Minerva (-4,1 %).

También cerraron en rojo la eléctrica Cemig, que se dejó un 3 %, así como la red médica Qualicorp (-4,5 %).

El volumen negociado en la bolsa de São Paulo ascendió hasta los 26.100 millones de reales (4.900 millones de dólares / 4.250 millones de euros), en unos 4,4 millones de operaciones financieras.

Este jueves no habrá información bursátil en Brasil con motivo del festivo nacional por la Conciencia Negra. EFE

cms/mrs