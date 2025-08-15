La Bolsa de São Paulo cierra en verde semana de nuevas tensiones por aranceles de Trump

2 minutos

Río de Janeiro, 15 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo acumuló en la semana una subida del 0,31 %, pese a las nuevas tensiones que se vivieron en Brasil por el arancel adicional del 50 % impuesto por el Gobierno de Donald Trump y al peso de las pérdidas de los grandes valores del parqué.

El índice de referencia Ibovespa terminó la jornada de este viernes en los 136.340 puntos, prácticamente estable a la de la víspera, con un leve retroceso del 0,01 %.

La cancelación del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, de una cita virtual que tenía prevista para el miércoles con el ministro de Hacienda brasileño, Fernando Haddad, para hablar sobre el gravamen, y el plan de contingencia anunciado por el Gobierno de Brasil para enfrentar la sanción provocó la primera de las tres caídas más fuertes de la semana.

A eso se sumó la incertidumbre por el encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin para la posibilidad de un acuerdo de cese al fuego en Ucrania, lo que afectó los precios del petróleo y, por ende, los papeles de Petrobras, uno de los principales valores de la plaza paulista.

Los títulos preferenciales de la estatal petrolera de Brasil bajaron este viernes un 0,3 %, encadenando tres días en rojo y también estuvieron entre los más negociados.

Pesó además la caída del precio del hierro en China, que ha lastrado por varios días las acciones ordinarias de la gigante minera Vale, que hoy se depreciaron un 0,19 %.

Las mayores ganancias del día fueron para la gigante cárnica Marfrig y para la cadena de supermercados Pão de Açúcar, cuyos papeles ordinarios de apreciaron un 8,75 % y un 6,74 %, respectivamente.

En el lado opuesto, las pérdidas más altas fueron para los títulos preferenciales de la aerolínea Azul (-4,92 %) y para los ordinarios de la fabricante de aviones Embraer (-4,21 %).

En el mercado de cambio, el real se apreció un 0,37 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,397 reales tanto para la compra como para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña acumuló una apreciación de un 0,60 % frente al billete estadounidense.

El volumen negociado en la jornada superó los 24.542 millones de reales (unos 4.553 millones de dólares o 3.895 millones de euros), en más de 3,8 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

mat/cpy