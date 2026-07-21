La bolsa de São Paulo cierra estable en la víspera del inicio de nuevo arancel de EE.UU.

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São Paulo, 21 jul (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró estable este martes, con una leve baja del 0,03 %, a la expectativa ante la entrada en vigor mañana del nuevo gravamen adicional del 25 % de Estados Unidos a ciertas importaciones provenientes de Brasil.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró en los 173.325 puntos básicos una sesión en la que cerca del mediodía se derrumbó hasta las 172.000 unidades.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,32 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,073 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

A partir de este miércoles comenzará a aplicarse el nuevo arancel del 25 % impuesto por Estados Unidos a diversas importaciones brasileñas.

Si bien la Administración de Donald Trump dejó exentos de este ‘tarifazo’ a unos 2.100 productos, entre ellos el café, la carne, el petróleo, pescados, tierras raras y obras de arte, la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil) calcula que la medida asestará un golpe de 11.200 millones de dólares a las exportaciones del país.

Ahora, toda la atención y cautela se centran en cómo reaccionará el Gobierno brasileño, que ya evalúa posibles medidas en el marco de la ley de reciprocidad, aprobada en abril de 2025 en medio de las primeras amenazas comerciales de Trump a Brasil, y avanza en consultas con los sectores productivos para definir su respuesta y posibles planes de mitigación.

Con todo, las acciones de Petrobras figuraron entre las más negociadas de este martes y cerraron con una ganancia del 1,24 %. En este mismo sentido, las de la minera Vale crecieron un 0,61 %.

Los principales bancos también acabaron la sesión con ganancias, con los papeles de Banco do Brasil a la cabeza, que subieron 3,52 % y se recuperaron de la pérdida de la víspera, cuando cayeron más del 1,50 %.

Le siguen detrás las acciones de Bradesco (0,76 %), Santander Brasil (0,74 %), e Itaú Unibanco (0,54 %).

En este sentido, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones del grupo de salud Oncoclínicas do Brasil, en proceso de recuperación extrajudicial, que figuraron entre las más negociadas de la sesión y crecieron un 50 %, tras varios días de pérdidas superiores al 30 %.

Le siguen los papeles de la empresa de ingeniería pesada, construcción de infraestructura y energía Azevedo & Travassos S.A, que avanzaron un 15,15 %.

Del otro lado, encabezan el podio de las pérdidas las acciones ordinarias de la compañía de tiendas minoristas de artículos de casa y decoración Grupo Toky (-13,73 %) y las de las tiendas de venta minorista Enjoei SA (-12,12 %).

El volumen financiero en la bolsa paulista rondó este martes los 18.311 millones de reales (3.609 millones de dólares o 3.166 millones de euros), en 3,1 millones de operaciones. EFE

adm/cpy