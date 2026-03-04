La bolsa de São Paulo crece un 1,24 % y se recupera parcialmente del golpe de la víspera

São Paulo, 4 mar (EFE).- La bolsa de São Paulo subió este miércoles, un 1,24 %, impulsada por las acciones de los principales bancos, y se recupera parcialmente de las pérdidas registradas en la víspera, cuando cayó más del 3 %.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, se ubicó en los 185.366 puntos básicos, 2.261 unidades más con respecto a la sesión de este martes.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,89 % frente al dólar, que cotizó este miércoles a 5,218 reales para la venta y 5,217 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

En paralelo, se espera que el Senado brasileño apruebe este miércoles el acuerdo de libre comercio UE y el Mercosur, y complete el proceso de ratificación al que ya adhirieron Argentina y Uruguay.

El debate, que aún se está llevando a cabo, comenzó por la tarde con la presentación del proyecto por parte de la relatora Tereza Cristina, del partido Progresistas.

Tras la ratificación de los vecinos Uruguay y Argentina, cuyos Parlamentos lo aprobaron el mismo día, la Comisión Europea decidió comenzar a aplicar provisionalmente el acuerdo comercial, aunque la entrada en vigor aún depende del cumplimiento de algunas formalidades, como el intercambio de notas verbales.

En este contexto, las acciones del sector bancario impulsaron el crecimiento de la bolsa durante esta sesión, con Santander a la cabeza, que registró una ganancia del 2,20 %.

Bradesco (1,44 %), Itaú Unibanco (1,42 %) y Banco do Brasil (0,66 %) siguieron el rumbo positivo.

Con otra suerte corrieron los valores de la estatal Petrobras y del gigante minero Vale, dos de los valores más negociados del parqué, que cayeron un 1,10 % y un 0,46 %, respectivamente.

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo superó este miércoles los 27.328 millones de reales (unos 5.223 millones de dólares / 4.488 millones de euros), en 4,1 millones de operaciones. EFE

