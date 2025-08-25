La bolsa de São Paulo crece un discreto 0,04 % impulsada por Petrobras y Vale

2 minutos

São Paulo, 25 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo subió un leve 0,04 % este lunes impulsada por las acciones de Petrobras y Vale, dos de sus principales valores, que también acumularon discretas subas al cierre de la primera sesión de la semana.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, llegó a los 138.025 puntos básicos en una jornada muy volátil para la mayor bolsa de América Latina.

Este lunes, el índice Ibovespa llegó a superar los 138.850 puntos básicos sobre el mediodía, pero no pudo sostener este ritmo y a partir de allí comenzó a caer hasta acabar unos puntos por encima de los 138.000.

En el mercado de divisas, el real se apreció hoy un 0,19 % en lo que representa su segunda suba consecutiva frente al dólar, que terminó cotizado a 5,415 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los papeles de la estatal Petrobras se anotaron una suba del 0,59 % y lo mismo hicieron los de la minera Vale, con un porcentaje menor aunque también positivo, del 0,24 %.

Entre los valores más negociados de la bolsa figuraron Bradesco y Banco do Brasil, con caminos distintos: Bradesco finalizó la sesión con una suba del 0,25 %, mientras que las de Banco do Brasil cedieron un 2,20 %.

En este contexto, al frente de las ganancias en el corro paulista figuraron las acciones de la empresa dedicada a la organización de eventos Revee (+19,75 %) y la compañía dedicada a las telecomunicaciones WDC Networks (+11,29 %).

Por el contrario, la cadena de jugueterías Estrela encabezó el podio de las mayores caídas de la jornada con una baja del 10,79 %, seguida por la empresa dedicada a la gestión de centros comerciales en Brasil General Shopping, que se dejó un 10,37 %.

El volumen negociado en la sesión de este lunes rondó los 15.000 millones de reales (unos 2.773 millones de dólares / 2.386 millones de euros), en casi 3 millones de operaciones, según los resultados divulgados al cierre. EFE

