The Swiss voice in the world since 1935

La bolsa de São Paulo crece un discreto 0,04 % impulsada por Petrobras y Vale

Este contenido fue publicado en
2 minutos

São Paulo, 25 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo subió un leve 0,04 % este lunes impulsada por las acciones de Petrobras y Vale, dos de sus principales valores, que también acumularon discretas subas al cierre de la primera sesión de la semana.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, llegó a los 138.025 puntos básicos en una jornada muy volátil para la mayor bolsa de América Latina.

Este lunes, el índice Ibovespa llegó a superar los 138.850 puntos básicos sobre el mediodía, pero no pudo sostener este ritmo y a partir de allí comenzó a caer hasta acabar unos puntos por encima de los 138.000.

En el mercado de divisas, el real se apreció hoy un 0,19 % en lo que representa su segunda suba consecutiva frente al dólar, que terminó cotizado a 5,415 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los papeles de la estatal Petrobras se anotaron una suba del 0,59 % y lo mismo hicieron los de la minera Vale, con un porcentaje menor aunque también positivo, del 0,24 %.

Entre los valores más negociados de la bolsa figuraron Bradesco y Banco do Brasil, con caminos distintos: Bradesco finalizó la sesión con una suba del 0,25 %, mientras que las de Banco do Brasil cedieron un 2,20 %.

En este contexto, al frente de las ganancias en el corro paulista figuraron las acciones de la empresa dedicada a la organización de eventos Revee (+19,75 %) y la compañía dedicada a las telecomunicaciones WDC Networks (+11,29 %).

Por el contrario, la cadena de jugueterías Estrela encabezó el podio de las mayores caídas de la jornada con una baja del 10,79 %, seguida por la empresa dedicada a la gestión de centros comerciales en Brasil General Shopping, que se dejó un 10,37 %.

El volumen negociado en la sesión de este lunes rondó los 15.000 millones de reales (unos 2.773 millones de dólares / 2.386 millones de euros), en casi 3 millones de operaciones, según los resultados divulgados al cierre. EFE

adm/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
32 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR