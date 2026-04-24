La bolsa de São Paulo enlaza tres sesiones en rojo y pierde un 2,5 % en la semana

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São Paulo, 24 abr (EFE).- La bolsa de São Paulo enlazó tres sesiones en rojo, tras ceder este viernes un 0,33 %, y terminó la semana con pérdidas acumuladas del 2,5 %, en medio de las dudas sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada con 190.745 puntos básicos, prácticamente 5.000 unidades menos que el viernes pasado.

En el mercado de divisas, el real se mantuvo estable, con una ligera apreciación del 0,1 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,997 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña retrocedió un 0,3 % en comparación con el billete estadounidense.

En una semana más corta por el festivo del martes, el Ibovespa solo cerró en verde el lunes (+0,20 %). El resto de días no salió del rojo, especialmente el miércoles, cuando se dejó un 1,65 %.

Los operadores financieros siguen pendientes de la evolución de la guerra en Oriente Medio y, en concreto, del diálogo entre EE.UU. e Irán, en un momento en que se espera una segunda ronda de negociaciones de paz en Pakistán.

En este contexto, las empresas que hoy perdieron más valor en el Ibovespa fueron la tecnológica Positivo (-8,0 %) y la petrolera privada Brava (-5,5 %), un día después de esta anunciar que la estatal colombiana Ecopetrol adquirió el 26 % de su capital social, con la posibilidad de convertirse en el controlador a través de una opa.

También fue una mala jornada para la petrolera estatal brasileña Petrobras, buque insignia del corro paulista, cuyas acciones se dejaron entre un 1 % y un 1,3 %, lastrado por la bajada del barril de Texas, referencia en América.

En la otra cara de la moneda, al frente de las ganancias figuraron los títulos de la operadora de seguros de salud privados Hapvida, con una avance del 5,8 %.

El volumen financiero en el parqué brasileño superó hoy a los 25.300 millones de reales (5.040 millones de dólares), en unos 3,7 millones de operaciones. EFE

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