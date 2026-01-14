La bolsa de São Paulo gana casi un 2 % y renueva récord impulsada por las materias primas

São Paulo, 14 ene (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este miércoles un 1,96 % y rompió de nuevo su máximo histórico al cerrar con 165.145 puntos básicos, catapultada por el alza de los precios de las materias primas, como el petróleo.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, llevaba dos sesiones en rojo, pero hoy rebotó con fuerza, a pesar de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos con Europa e Irán.

La última vez que el corro paulista había batido su récord fue el pasado 4 de diciembre, cuando acabó con 164.455 unidades.

De esta forma, el principal índice bursátil de América Latina continúa al alza en este arranque de año, después de un 2024 en el que renovó su máximo más de 30 veces y acumuló una subida de casi el 34 % anual.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,49 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,401 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros esquivaron los malos vientos de Wall Street y dispararon su optimismo, impulsadas por el buen desempeño de las ‘commodities’, gran pilar de la bolsa de São Paulo.

En este contexto, las acciones de Vale, uno de los principales productores de hierro del mundo, se dispararon cerca de un 5 %, mientras que la petrolera estatal Petrobras se anotó entre un 2,7 % y un 3,6 % en sus títulos preferentes y ordinarios, respectivamente.

Petrobras, controlada por el Estado brasileño, con acciones negociadas en São Paulo, Nueva York y Madrid, avanzó al calor del alza de los precios de referencia del petróleo, en un momento de alta tensión en Irán, uno de los mayores productores de crudo del mundo.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron, además, los papeles de la plataforma de cupones de descuento Méliuz (+8,7 %).

Por el contrario, terminaron en rojo valores como la constructora MRV (-5,3 %) y la compañía de logística Rumo (-4,3 %).

El volumen negociado hoy en la bolsa brasileña rondó los 65.500 millones de reales (12.100 millones de dólares), en unas 3,9 millones de operaciones financieras. EFE

cms/seo