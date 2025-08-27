The Swiss voice in the world since 1935

La bolsa de São Paulo gana un 1,04 % impulsada por los bancos y sus principales valores

São Paulo, 27 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo subió este miércoles un 1,04 % de la mano de las acciones de los bancos y algunos de sus principales valores y de esta forma rompió con dos jornadas consecutivas en rojo.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró en los 139.205 puntos básicos en una jornada muy positiva para el corro brasileño, en el que creció durante toda la sesión.

En este día de buenas noticias para el mercado local, en lo que respecta a las divisas, el real se apreció un 0,32 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,416 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los bancos fueron los grandes impulsores de la jornada. Las acciones del Banco do Brasil figuraron entre las más negociadas del día y cerraron con una ganancia del 1,23 %.

Los papeles de Itaú y Bradesco también crecieron durante esta sesión, un 1,68 % y un 0,14 %, respectivamente.

Las acciones de la estatal Petrobras aumentaron 0,76 %, en línea con los precios internacional del petróleo.

En sentido contrario, Vale cerró con una pérdida del 0,05 % sobre el final de la sesión, que fue mayoritariamente negativa para las acciones de la minera, aunque parecía que sobre el final había recuperado un rumbo más esperanzador.

También entre las más negociadas de la jornada figuraron los papeles de la aerolínea Azul, que finalmente cerraron con una ganancia del 1,47 %.

En esta misma línea, al frente de las ganancias en el corro paulista figuraron las acciones de la empresa dedicada al mercado inmobiliario PDG Realty (+11,11 %) y la minera Paranapanema (+8,87 %).

Por el contrario, la siderúrgica Panatlantica encabezó el podio de las pérdidas con una caída del 7,96 %, seguida por la compañía dedicada a la construcción naval OSX Brasil, que se dejó un 4,83 %.

El volumen negociado en la sesión de este miércoles rondó los 18.354 millones de reales (unos 3.386 millones de dólares / 2.910 millones de euros), en casi 2,8 millones de operaciones, según los resultados divulgados al cierre. EFE

