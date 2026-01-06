La bolsa de São Paulo gana un 1,1 % pese a la caída de la petrolera Petrobras

São Paulo, 6 ene (EFE).- La bolsa de São Paulo subió este martes un 1,11 %, pese a la caída de casi el 2 % de la petrolera estatal Petrobras, tras comunicar la filtración de un «fluido» de maquinaria mientras perforaba un pozo marítimo en la región amazónica.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 163.663 puntos y enlazó así dos sesiones en verde, tras avanzar un 0,83 % el lunes, aupado también por el viento a favor que llegó desde Wall Street.

En el mercado de divisas, el real volvió a apreciarse este martes al subir un 0,48 % frente al dólar, que hoy acabó cotizado a 5,378 reales para la compra y 5,379 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros continúan con buen apetito al riesgo en este inicio de año, en medio de la sacudida que ha supuesto el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela y la captura del líder chavista Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

El gigante minero Vale, uno de los mayores productores de hierro del mundo, escaló con fuerza al anotarse una subida del 3,8 %.

Los bancos también ayudaron al resultado positivo de este martes, con avances para Itaú, Bradesco, Banco do Brasil y BTG Pactual.

La nota negativa de la jornada la puso Petrobras, cuyas acciones preferentes y ordinarias cedieron cerca de un 2 %.

Este martes, la petrolera controlada por el Estado brasileño informó que el pasado domingo identificó la filtración de «un fluido» de uno de los equipamientos que utilizaba para perforar un pozo en una región próxima a la desembocadura del río Amazonas.

La compañía subrayó en una nota que la «pérdida de fluido de perforación se contuvo y se aisló inmediatamente» y que el líquido es biodegradable, por lo que no tiene efectos nocivos sobre el medioambiente.

En el lado opuesto, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la operadora de seguros privados de salud Hapvida, que se revalorizaron cerca de un 9 %.

El volumen financiero en el corro paulista ascendió hoy a 25.000 millones de reales (4.650 millones de dólares / 4.000 millones de euros), en unos cuatro millones de operaciones. EFE

