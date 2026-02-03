La bolsa de São Paulo gana un 1,6 % y renueva su récord apoyada en datos macroeconómicos

São Paulo, 3 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este martes un 1,58 % y alcanzó un nuevo máximo histórico al cerrar con 185.674 puntos, impulsada por la producción de petróleo, los datos de la industria y la posible rebaja de los tipos de interés en marzo próximo.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, marcó así su segunda sesión consecutiva en verde, tras ganar un 0,79 % el lunes.

El anterior récord del corro paulista fue el pasado 28 de enero, cuando finalizó la jornada en 184.691 unidades.

En el mercado de divisas, el real se apreció hoy un 0,15 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,248 reales para la compra y 5,249 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros se vieron animados ante los datos positivos divulgados este martes.

Por un lado, recibieron con optimismo el acta de la última reunión del Banco Central de Brasil, en la que anticipó una rebaja de los tipos oficiales de interés, ahora en el 15 % anual, la tasa más alta de las dos últimas décadas.

El órgano emisor considera que las expectativas de la inflación empiezan a estar más cerca de las metas fijadas y cree que ha llegado el momento de rebajar el precio del dinero.

Y por otro, reaccionaron de forma satisfactoria a los datos de la industria brasileña, que creció un 0,6 % en 2025, y de producción de petróleo y gas.

Según el órgano regulador del sector, Brasil produjo 4,89 millones de barriles de petróleo y gas equivalentes por día en 2025, un 13,3 % más que el año anterior y el volumen más alto registrado por el país.

En este contexto, al frente de las ganancias del Ibovespa figuraron las acciones de la empresa de alquiler de vehículos Vamos, que escalaron casi un 7,4 %.

Los papeles de la petrolera estatal Petrobras también avanzaron al anotarse alrededor de un 1 %.

Por el contrario, encabezaron las pérdidas los títulos de las redes privadas de educación Cogna e YDUQS, tras dejarse más de un 3 %.

El volumen negociado en la bolsa de São Paulo sumó hoy unos 36.500 millones de reales (7.000 millones de dólares / 5.900 millones de euros), en 4,4 millones de operaciones. EFE

