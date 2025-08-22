La bolsa de São Paulo gana un 2,57 % ante una posible rebaja de tipos en Estados Unidos

São Paulo, 22 ago (EFE).- La bolsa de São Paulo subió un 2,57 % al cierre de la sesión de este viernes ante el optimismo generado en los mercados internacionales por una posible rebaja de los tipos de interés en Estados Unidos en septiembre.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, llegó a los 137.968 puntos básicos para finalizar con un alza del 1,19 % en el acumulado de la presente semana.

En el mercado de divisas, el real se apreció hoy un 0,95 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,425 reales para la compra y 5,426 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Con todo, en la semana, la divisa brasileña perdió un 0,5 % frente a la moneda de la potencia norteamericana.

Los operadores financieros vivieron una jornada eufórica después de que el presidente de la Reserva Federal(Fed), Jerome Powell, insinuara una bajada de los tipos de interés en EE.UU. para septiembre próximo.

«Las perspectivas y el equilibrio cambiante de riesgos (de la economía) pueden justificar un ajuste de la postura de nuestra política (monetaria)», señaló Powell durante su intervención en un simposio de banqueros centrales, en la localidad de Jackson Hole.

La reacción a esas declaraciones fue automática y generó ganancias en la gran mayoría de los mercados internacionales, incluido el Ibovespa, el mayor parqué de América Latina por volumen negociado.

En este contexto, al frente de las ganancias en el corro paulista figuraron las acciones del fabricante de cosméticos Natura (+8,0 %), la red de colegios privados Cogna (+7,7 %) y la constructora Cyrela (+7,0 %).

También avanzaron otros nombres de peso en la plaza como la petrolera estatal Petrobras (+1,1 %) y la minera Vale (+2,5 %).

Por el contrario, uno de los pocos valores que acabó en rojo fue la eléctrica Engie Brasil, cuyos títulos bajaron un 1,9 %.

El volumen negociado en la sesión de este viernes rondó los 23.000 millones de reales (unos 4.250 millones de dólares / 3.615 millones de euros), en 3,8 millones de operaciones, según los resultados preliminares divulgados al cierre. EFE

