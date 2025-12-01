La Bolsa de São Paulo pierde este lunes su puntuación récord, en una jornada de ajustes

2 minutos

São Paulo, 1 dic (EFE).- La Bolsa de São Paulo cerró este lunes con una bajada del 0,29 %, con lo que perdió la puntuación récord que había alcanzado el viernes, en una jornada de ajuste con la venta de papeles demasiado apreciados y ante la expectativa de que el Emisor brasileño mantenga por más tiempo los tipos de interés elevados.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la primera jornada de diciembre en los 158.611 puntos, poco más de 450 unidades por debajo de los 159.072 puntos con que cerró el viernes, cuando alcanzó su máxima puntuación.

En el mercado de divisas, el real se depreció el 0,44 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,358 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Para este retroceso bursátil y cambiario contribuyeron unas declaraciones en las que el presidente del Banco Central, Gabriel Galípolo, dio a entender que, incluso con la inflación en la meta, el organismo emisor aún no tiene previsto comenzar a reducir la tasa de referencia de intereses en Brasil, actualmente en el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas.

Con el costo del dinero elevado, los inversores prefieren seguir dirigiendo sus recursos a títulos que pagan intereses altos que arriesgarse en el mercado bursátil.

El Ibovespa también cedió terreno debido a que, tras la apreciación del 2,7 % acumulado por el índice la semana pasada, los inversores ajustaron sus carteras y vendieron acciones que consideran subieron demasiado en los últimos días.

Pese a la bajada del índice, dos de las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las preferenciales de la petrolera Petrobras y las ordinarias del gigante minero Vale, cerraron el lunes con subidas del 0,18 % y del 0,77 % respectivamente.

Las acciones del Ibovespa que más perdieron valor hoy fueron las ordinarias de la multinacional cárnica MBRF, con una caída del 7,55 %, seguidas por las ordinarias del productor de etanol Sao Martinho (-5,02 %).

En la punta contraria, los papeles del índice que registraron las mayores subidas fueron los ordinarios del operador de seguros de salud Qualicorp, con un salto del 5,8 %, seguidos por los ordinarios de la red de artículos para mascotas Petz (+4,72 %).

El volumen negociado este lunes fue de 22.015,7 millones de reales (unos 4.112,3 millones de dólares ó unos 3.542,3 millones de euros) en más de 4,36 millones de operaciones financieras. EFE

