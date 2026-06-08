La bolsa de São Paulo pierde un 0,21 % ante la escalada de tensión en Oriente Medio

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São Paulo, 8 jun (EFE)- La bolsa de São Paulo retrocedió este lunes un 0,21 % y el índice Ibovespa, referencia del parqué brasileño, cerró con 168.668 puntos básicos por la escalada de tensión entre Israel e Irán y sus efectos económicos globales.

El corro paulista, que acabó la semana pasada con un descenso acumulado cercano al 3 %, continúa en rojo afectado por el inestable escenario internacional.

Esas turbulencias, amortiguadas al final de la jornada, también se sintieron en el mercado de divisas, donde el real se depreció un 0,45 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,179 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Si la semana pasada terminó con el temor de los mercados al alza ante una posible subida de los tipos de interés en las principales economías del planeta, esta empieza con más preocupación tras el fuego cruzado entre Israel e Irán.

Ambos países intercambiaron ataques durante el fin de semana, aunque hoy Teherán anunció el cese de sus operaciones militares contra el Estado israelí, que a su vez aseguró que su fuego está «contenido» por el momento.

El país persa lanzó misiles a territorio israelí en represalia por los ataques en el sur del Líbano por parte de Israel, que también atacó a objetivos iraníes, pese a que Estados Unidos le pidió que no lo hiciera.

Mientras, continúa el cierre en el estrecho de Ormuz, paso estratégico para el comercio mundial de petróleo, elevando los precios de los combustibles de forma generalizada.

En este contexto, los valores más perjudicados en la sesión del Ibovespa fueron la tecnológica Positivo (-7,4 %), la constructora MRV (-4,6 %) y la energética Cosan (-4,5 %).

En la otra cara de la moneda, al frente de las ganancias figuraron las acciones de la empresa azucarera y energética Raízen (+10 %).

También se apreciaron cerca de un 1 % los títulos de la estatal brasileña Petrobras, aupados por el alza de los precios internacionales del petróleo.

El volumen financiero en el parqué alcanzó los 21.000 millones de reales (4.040 millones de dólares / 3.505 millones de euros), en alrededor de 3,5 millones de operaciones. EFE

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