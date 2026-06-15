La bolsa de São Paulo pierde un 0,42 % arrastrada por Petrobras y la caída del crudo

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São Paulo, 15 jun (EFE)- La bolsa de São Paulo bajó este lunes un 0,42 % ante el batacazo bursátil de la petrolera estatal brasileña Petrobras, causado por la caída del precio internacional del crudo y la firma de un acuerdo entre Irán y EE.UU..

El Ibovespa, índice de referencia en el principal parqué bursátil de América Latina, terminó el día en los 170.415 puntos.

En el mercado de divisas, el real se mantuvo estable frente al dólar, que acabó el día cotizado a 5,066 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Tras casi cuatro meses de conflicto, los gobiernos de EE.UU. e Irán firmaron hoy un acuerdo preliminar para suspender las hostilidades y reabrir a la navegación el estrecho de Ormuz, por el que pasa alrededor de una cuarta parte de la producción petrolera y gasística mundial.

La conclusión exitosa de las negociaciones provocó una caída del 4,8 % en el precio internacional del barril de crudo, lo que a su vez golpeó el valor de Petrobras, la mayor empresa de Brasil.

Las acciones preferenciales de la petrolera, que figuraron entre las más negociadas del día, se desplomaron un 5,1 % y arrastraron al Ibovespa, pese a que en un primer momento tras el anuncio el parqué llegó a estar en verde.

Los papeles del índice que más valor perdieron fueron los de las petroleras privadas Prio (-6,9 %) y Petroreconcavo (-6,5 %).

En la punta contraria, las acciones que más se valorizaron fueron las de los supermercados Pão de Açúcar (+13,5 %) y las de la fabricante aeronáutica Embraer (+7 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de más de 29.800 millones de reales (unos 5.860 millones de dólares o 5.000 millones de euros) en alrededor de 4,1 millones de operaciones. EFE

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