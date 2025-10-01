La bolsa de São Paulo pierde un 0,49 % arrastrada por la banca

2 minutos

São Paulo, 1 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo retrocedió este miércoles un 0,49 % y el índice Ibovespa, referencia del parqué brasileño, cerró con 145.517 puntos básicos, lastrado principalmente por el sector bancario.

La plaza paulista perdió hoy la cota de los 146.000 enteros y se alejó de un nuevo récord histórico de puntuación, que rompió varias veces en septiembre, mes en el que acumuló una subida del 3,4 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un ligero 0,11 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,327 reales para la compra y 5,328 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros iniciaron octubre con un típico movimiento de corrección tras un septiembre de optimismo generalizado.

El gran perjudicado de la jornada de este miércoles fue la banca, con caídas para los grandes valores del sector, como Itaú (-1,8 %), Bradesco (-1,7 %), Santander Brasil (-1,5 %) y el estatal Banco do Brasil (-0,7 %).

Aunque las acciones que más cedieron terreno fueron las de la plataforma digital Locaweb (-6,1 %) y la empresa de alquiler de camiones Vamos (-4,0 %).

Por el contrario, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron los papeles de la red de supermercados Pão de Açúcar y la petroquímica Braskem, que avanzaron un 5,3 % y un 4,6 %, respectivamente.

La misma senda recorrió la industria siderúrgica, tras las subidas de la Companhia Siderúrgica Nacional (+3,9 %) y Usiminas (+3,8 %).

El volumen negociado en la bolsa de São Paulo, la mayor de América Latina, alcanzó este miércoles los 20.800 millones de reales (unos 3.900 millones de dólares / 3.300 millones de euros al cambio de hoy), en 3,5 millones de operaciones, según los resultados preliminares divulgados al cierre de la sesión. EFE

