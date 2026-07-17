La bolsa de São Paulo pierde un 2,35 % en una semana marcada por el nuevo arancel de EEUU

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São Paulo, 17 jul (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró prácticamente estable este viernes, con una leve baja del 0,06 %, y con ello acumuló una caída total del 2,35 % en una semana marcada por el anuncio del nuevo gravamen de Estados Unidos a algunas importaciones brasileñas.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró la sesión de este viernes en los 173.714 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,22 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,106 reales para la compra y 5,110 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El real acabó con una ligera devaluación de 0,05 % la semana, que se vio marcada por el anuncio por parte de Estados Unidos de un nuevo gravamen adicional del 25 %, a ciertas importaciones provenientes de Brasil, que entrará en vigencia el próximo 22 de julio.

Si bien el presidente Donald Trump eximió del ‘tarifazo’ a unos 2.100 productos brasileños, como la carne, algunos pescados, café, petróleo, tierras raras y obras de arte, la decisión causó impacto en los mercados y en la esfera política brasileña a menos de tres meses de las elecciones presidenciales.

En el ámbito local, este viernes se conoció que la actividad económica avanzó apenas un 0,1 % en mayo pasado frente a abril, por debajo del crecimiento del 0,5 % registrado el mes anterior, lo que confirma la senda de desaceleración que Brasil viene transitando desde el año pasado, cuando avanzó un 2,3 % frente al 3,4 % de 2024.

El dato, considerado una medición previa del producto interior bruto (PIB), se mantuvo en positivo gracias al impulso de la industria, que registró un alza del 0,4 % mensual.

Las acciones de Petrobras fueron las que impulsaron el índice al terreno positivo, con una subida del 2,53 %.

Del otro lado, los valores de la minera Vale cerraron con una ligera baja del 0,05 % y los principales bancos acabaron en rojo, con Itaú Unibanco a la cabeza (-1,39 %), seguido por Banco do Brasil (-1,50 %), Bradesco (-0,65 %) y Santander (-0,51 %).

Este mismo destino corrieron los valores del grupo de salud Oncoclínicas do Brasil, en proceso de recuperación extrajudicial, que encabezaron las pérdidas de la sesión con una caída del 33,3 %.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de la compañía especializada en la fabricación de implementos rodoviarios Recrusul (17,78 %).

El volumen financiero en la bolsa paulista rondó este viernes los 23.863 millones de reales (4.668 millones de dólares o 4.081 millones de euros), en casi 3 millones de operaciones. EFE

adm/lpm