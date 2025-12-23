La bolsa de São Paulo rebota un 1,46 % impulsada por los datos preliminares de inflación

2 minutos

São Paulo, 23 dic (EFE).- La bolsa de São Paulo escaló este martes un 1,46 % y el índice Ibovespa, referencia del parqué, acabó en los 160.455 puntos básicos, impulsado por los datos preliminares de la inflación en Brasil, por debajo de lo esperado por el mercado.

El corro brasileño, el mayor de América Latina por volumen negociado, volvió así al verde y recuperó de golpe la cota de las 160.000 unidades, tras perder un 0,21 % el lunes en medio de la incertidumbre en el escenario internacional.

En el mercado de divisas, el real se apreció hoy un 0,95 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,530 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros celebraron los datos preliminares de la inflación en Brasil, que anticiparon una subida del 0,25 % en diciembre, mejorando los pronósticos del mercado.

Esto animó a los agentes de bolsa, que confían en que, si el aumento de los precios se mantiene dentro de los límites establecidos por el Banco Central, el órgano emisor sea más susceptible a rebajar los tipos de interés, hoy en el 15 % anual, la tasa más alta desde 2006, en el medio plazo.

El Ibovespa también se vio favorecido por la fuerte subida de valores como la cadena textil C&A (+6,4 %) y las redes privadas de educación YDUQS (+4,8 %) y Cogna (+5,8 %), que se situaron al frente de las ganancias de la sesión de este martes.

Por el contrario, encabezaron las pérdidas de la jornada la petroquímica Braskem (-4,9 %), los grandes almacenes Casas Bahía (-4,1 %) y la compañía financiera Bradespar (-1,4 %), entre otros.

En una sesión de pocos movimientos por la proximidad de las fiestas navideñas, el volumen negociado en la bolsa paulista sumó 21.600 millones de reales (unos 3.900 millones de dólares / 3.300 millones de euros al cambio de hoy), en 3,1 millones de operaciones financieras. EFE

cms/cpy