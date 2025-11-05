La bolsa de São Paulo registra su octavo máximo histórico seguido tras avanzar un 1,72 %

1 minuto

São Paulo, 5 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo alcanzó este miércoles su octavo máximo histórico consecutivo de cierre tras subir un 1,72 %, gracias al impulso de la petrolera Petrobras y la minera Vale y a los resultados trimestrales de otras empresas.

El índice de referencia Ibovespa terminó la jornada en los 153.294 puntos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,70 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,360 reales para la venta y para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversionistas están a la espera de que el Banco Central de Brasil decida hoy si mantiene en el 15 % actual la tasa de interés interbancaria, su mayor nivel en 19 años.

El gran rendimiento de los títulos negociados en el parqué brasileño como consecuencia de los altos intereses explica, en parte, los sucesivos récords de la bolsa.

Las acciones preferenciales de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 1,9 %, mientras que las ordinarias de la minera Vale lo hicieron un 1,7 %.

Las mayores ganancias fueron para los títulos de la cadena de tiendas de ropa C&A (+8,5 %) y los de la plataforma de alquiler de vehículos (+8,6 %).

En el lado opuesto, las pérdidas más abultadas fueron para la siderúrgica CSN (-4,6 %) y la aseguradora Qualicorp (-4,1 %).

El volumen negociado en la jornada superó los 26.000 millones de reales (unos 4.800 millones de dólares o 4.200 millones de euros), en 3,9 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.EFE

