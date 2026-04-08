La bolsa de São Paulo renueva su récord histórico a pesar de las pérdidas de Petrobras

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São Paulo, 8 abr (EFE).- La Bolsa de São Paulo creció este miércoles un 2,09 % y renovó su máximo histórico en la primera jornada del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró la jornada en los 192.201 puntos básicos en su séptima sesión consecutiva al alza, en la que cerca de la apertura llegó a superar las 193.700 unidades, incluso con el viento en contra de Petrobras.

Tras permanecer todo el día en rojo, las acciones de la empresa estatal se derrumbaron un 3,92 % en línea con el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), que cayó este miércoles un 16 % respecto al cierre anterior.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,01 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,103 reales para la venta y 5,102 reales para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Con este nuevo dato y a mitad de semana, la bolsa paulista ya acumuló una subida del 2,21 %, tras haberse llevado dos tímidas ganancias este lunes (0,06 %) y martes (0,05 %).

La minera Vale integró la marea verde de este miércoles con un crecimiento del 2,27 %. Lo mismo los grandes bancos, con Bradesco (+5,0 %) a la cabeza.

Inmediatamente detrás están Banco do Brasil, con una suba del 4,48 %; Itaú Unibanco, que creció 3,50 %; y Santander, con 2,11 %.

Las mayores ganancias de la sesión quedaron en manos de la desarrolladora inmobiliaria Alphaville SA (22,37 %) y la empresa de bienes de capital Inepar (18,92 %).

Del otro lado, los mayores perjudicados de la jornada fueron la red de centros médicos Oncoclinicas do Brasil (-17,09 %) y la compañía de logística y transporte Sequoia (-10,0 %).

El volumen financiero en la bolsa de São Paulo rondó hoy los 42.535 millones de reales (unos 8.345 millones de dólares / 7.157 millones de euros), en 5,2 millones de operaciones. EFE

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