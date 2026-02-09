La bolsa de São Paulo renueva su récord tras ganar 1,8 % impulsada por sus grandes valores

2 minutos

São Paulo, 9 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo abrió la semana en positivo al subir un 1,8 % este lunes y romper nuevamente su puntuación récord, impulsada por la banca, la estatal Petrobras y la gigante minera Vale, sus grandes valores.

El índice Ibovespa, índice de referencia del principal mercado latinoamericano, terminó la sesión en los 186.241 puntos.

Los operadores actuaron con confianza luego de una rotación global de inversiones hacia los mercados emergentes, lo que se reflejó en las acciones del sector bancario.

Los papeles preferenciales del Banco Itaú, el más grande en activos en América Latina, y los de Bradesco se apreciaron un 3,4 % y un 1,5 %, respectivamente, y estuvieron entre los más negociados de la jornada.

También ganaron un 5,5 % los títulos de Santander, que se ubicaron entre los de mayores ganancias del día, mientras que los del BGT pactual se depreciaron un 0,75 % pese a que obtuvo un beneficio récord el año pasado, según el balance divulgado este lunes.

El mayor banco de inversiones de Latinoamérica, obtuvo en 2025 un beneficio neto de 15.947 millones de reales (3.060 millones de dólares o 2.570 millones de euros), un 35,3 % anual más.

Las tensiones en Irán continuaron elevando el precio del petróleo lo que favoreció a las acciones preferenciales de la estatal brasileña Petrobras, que terminaron la sesión con una ganancia de 2,13 %.

Vale, una de las mayores productoras y exportadoras de hierro del mundo, también tuvo una jornada positiva, pese a la caída de los precios internacionales del mineral y sus papeles ordinarios se apreciaron un 1,79 %.

Las mayores pérdidas de la jornada fueron para los títulos ordinarios de la compañía de seguros de salud Hapvida (-2,63 %) y para los de la constructora EZTEC (-1,44 %).

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,62 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,187 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño, su menor valor en los últimos 21 años.

El volumen negociado en la plaza paulista este lunes superó los 27.481 millones de reales (unos 5.305 millones de dólares o 4.446 millones de euros), en más de 4,06 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

