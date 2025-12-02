La Bolsa de São Paulo renueva su récord y supera el listón de los 161.000 puntos

São Paulo, 2 dic (EFE).- La Bolsa de São Paulo cerró este martes con una subida del 1,56 %, que le ayudó a renovar su récord de puntuación, ante la expectativa de los inversores de que tanto Estados Unidos como Brasil comiencen a reducir los intereses en enero próximo.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 161.092 puntos, su máxima puntuación en el día y con la que superó por primera vez el listón de los 161.000 puntos, tras una sesión de ganancias desde la apertura.

En el mercado de divisas, el real se apreció el 0,53 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,329 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Tanto el mercado bursátil como el cambiario reaccionaron positivamente a la divulgación de que la industria brasileña tan solo creció un 0,1 % en octubre, lo que confirma la desaceleración del sector y puede llevar al Banco Central a iniciar un proceso de reducción del costo del dinero en Brasil en enero.

Con la tasa referencial de intereses en el 15 % anual, su mayor nivel en las últimas dos décadas, gran parte de las inversiones sigue prefiriendo apostar en títulos que en el mercado bursátil, lo que puede cambiar si los tipos comienzan a bajar.

Ese ambiente optimista hizo con que la mayor parte de las acciones del Ibovespa cerrara la jornada con ganancias, en especial las preferenciales de la petrolera Petrobras y las ordinarias del gigante minero Vale, dos de los papeles tradicionalmente más negociados en la plaza paulista, que se apreciaron un 0,50 % y un 1,10 % respectivamente.

Las acciones del Ibovespa que más ganaron valor este martes fueron las ordinarias de la operadora turística CVC, con un salto del 6,08 %, seguidas por las ordinarias de la empresa de alquiler de camiones, máquinas y equipos Vamos (+5,94 %).

En la punta contraria, los papeles del índice que registraron las mayores pérdidas fueron los ordinarios de la red de artículos para mascotas Petz, con una caída del 1,72 %, seguidos por los ordinarios del fabricante de etanol Sao Martinho (-1,43 %).

El volumen negociado este martes en el parqué paulista fue de 24.547,2 millones de reales (unos 4.605,6 millones de dólares o unos 3.961,9 millones de euros) en más de 6,52 millones de operaciones financieras. EFE

