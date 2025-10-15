La bolsa de São Paulo repunta un 0,65 % gracias al impulso de la minera Vale

2 minutos

São Paulo, 15 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo repuntó un 0,65 % este miércoles, impulsada por los valores de la minera Vale, y en medio de un clima de expectativa ante la reunión entre miembros del Gobierno de Brasil y la Administración de Donald Trump en Washington.

Tras haber cerrado sin alteraciones en la víspera, el Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, terminó la sesión en los 142.603 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,13 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,462 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La minera Vale, que ayer se mantuvo estable, creció un 1,86 % durante esta sesión.

Del otro lado, la petrolera estatal Petrobras no corrió con la misma suerte y se dejó un 0,90 %.

Los operadores de la bolsa paulista vieron con mejores ojos las últimas declaraciones del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien afirmó haber mantenido una «comunicación sustancial» con China en los últimos días y prometió una nueva ronda de conversaciones esta semana.

Asimismo, en el plano local rige un clima de expectación ante la reunión entre el canciller brasileño, Mauro Viera, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prevista para ocurrir esta misma semana en Washington.

Los valores de Eletrobras crecieron un 3,12 %, luego de que se conozca que vende su participación en la empresa paraestatal de energía nuclear Eletronuclear por 535 millones de reales (unos 100 millones de dólares) al holding J&F de los hermanos Batista.

Por otro lado, los valores de Banco do Brasil figuraron entre los más negociados del día y cayeron un 1,84 %, mientras que las acciones de Bradesco aumentaron un 1,22 %.

Embraer sostuvo una sesión mayoritariamente en terreno negativo y cerró con una caída del 2,37 %.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron la compañía de telecomunicaciones Desktop Sigmanet (9,08 %), y las aerolíneas Gol (9,04 %) y Azul (8,55 %).

Por el contrario, registraron las pérdidas más abultadas de la sesión la gestora de fondos Reag (-20,0 %).

El volumen negociado en la bolsa de São Paulo alcanzó hoy los 45.543 millones de reales (8.342 millones de dólares / 7.164 millones de euros), en casi 3,7 millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFE

adm/cpy