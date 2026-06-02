La bolsa de São Paulo repunta un 1,16 % tras cinco caídas consecutivas

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São Paulo, 2 jun (EFE).- La bolsa de São Paulo rebotó este martes un 1,16 % y el índice Ibovespa, referencia de la plaza brasileña, cerró con 174.197 puntos, tras cinco caídas consecutivas y pese a la nueva amenaza arancelaria de Estados Unidos.

El corro paulista, el mayor de América Latina por volumen negociado, ignoró hoy la propuesta de la Administración de Donald Trump que busca imponer un arancel del 25 % a los productos brasileños por supuestas prácticas comerciales «discriminatorias».

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,27 % frente al dólar, que acabó negociado a 5,008 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores financieros pusieron fin a una secuencia de cinco jornadas en rojo, en medio de la crisis en Oriente Medio y las frágiles negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

Además, apareció un nuevo punto de preocupación: el dictamen preliminar de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en relación a Brasil.

El organismo concluyó que «determinadas políticas» del país suramericano son «desleales», en áreas como el comercio digital, la propiedad intelectual, la deforestación ilegal y el acceso al mercado del etanol, y propuso un arancel del 25 %.

EE.UU. y Brasil ya vivieron una profunda crisis en 2025, cuando Trump decretó aranceles de hasta el 50 %, pero por motivos principalmente políticos, vinculados con el juicio por golpismo contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, aliado del republicano.

Esas tarifas se eliminaron o se redujeron de forma drástica tras negociaciones directas entre ambos países y resoluciones judiciales de los tribunales estadounidenses.

Con todo, los agentes económicos parece que ya expresaron su nerviosismo sobre la nueva amenaza arancelaria el lunes, cuando el Ibovespa cedió casi un 1 %.

Este martes, la plaza recuperó algo de terreno, aupada por el sector siderúrgico, con subidas para Usiminas (+8,6 %) y Companhia Siderúrgica Nacional (+8,9 %).

Por el contrario, los valores que más retrocedieron fueron la plataforma de cupones de descuento Méliuz (-6,4 %) y la empresa azucarera y energética Raízen (-5,0 %).

El volumen negociado durante la sesión alcanzó los 22.650 millones de reales (4.500 millones de dólares / 3.900 millones de euros), en unos 3,4 millones de operaciones financieras. EFE

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