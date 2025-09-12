La Bolsa de São Paulo retrocede en la semana lastrada por el juicio y condena de Bolsonaro

São Paulo, 12 sep (EFE).- La Bolsa de São Paulo acumuló una caída de 0,25 % en la semana, que estuvo marcada por el fin del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión, por liderar un plan para permanecer en el poder tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de 2022.

La plaza paulista también cerró la jornada de este viernes en rojo (-0,61 %) impactada por las posibles represalias de la Casa Blanca por la condena del líder ultraderechista y luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijera la víspera que EE. UU. «responderá» a la decisión de la Corte Suprema brasileña.

El índice de referencia Ibovespa terminó la sesión en los 142.640 puntos, la cuarta caída de la semana y con la que revirtió el nuevo récord alcanzado el jueves ( 143.150 puntos).

El día comenzó con una fuerte caída, por el temor de los operadores de posibles sanciones adicionales por parte de EE.UU. -que ya impuso aranceles del 50 % a varios productos brasileños y retiró visas a ocho de los once magistrados del Supremo, entre otras-, miedo que se atenuó hacia la media jornada ante la ausencia de una escalada inmediata de las tensiones entre los dos países.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,71 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,352 reales para la compra y 5,353 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño, el menor valor del billete verde en 15 meses.

En la semana, la moneda brasileña se apreció un 1,09 % en relación con el dólar.

Las acciones más negociadas del día fueron las preferenciales de la aerolínea Azul, que se apreciaron un 4,92 % y encabezaron también las mayores ganancias de la jornada.

En cuanto a las pérdidas, los títulos ordinarios de la compañía de tecnología y servicios en educación YDUQS lideraron, seguidos de los preferenciales de la siderúrgica Gerdau.

El volumen negociado este viernes superó los 16.317 millones de reales (unos 3.049 millones de dólares o 2.598 millones de euros), en más de 2,9 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

