La bolsa de São Paulo retrocede un 0,13 % por las pérdidas de la minera Vale

São Paulo, 26 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo retrocedió este jueves un 0,13 %, arrastrada por el mal desempeño del gigante minero Vale.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, cerró con 191.005 puntos básicos y amplió las pérdidas de la víspera, cuando retrocedió otro 0,13 %.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,28 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,138 reales para la venta y para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las acciones de Vale cayeron un 0,8 %, mientras que las de la petrolera estatal Petrobras, otro de los grandes valores del parqué, avanzaron un 0,1 %.

Al frente de las pérdidas en el Ibovespa figuraron los títulos de la consultora Qualicorp (-6,8 %) y los de la cadena privada de hospitales Rede d’Or (-4,6 %).

En el lado opuesto, las empresas que más ganancias registraron fueron la fabricante de camiones Marcopolo (+5,5 %) y la aseguradora HapVida (+4,7 %).

El volumen financiero operado hoy en la bolsa de São Paulo superó los 29.460 millones de reales (unos 5.730 millones de dólares / 4.800 millones de euros), en 4,4 millones de operaciones. EFE

