La bolsa de São Paulo retrocede un 0,31 % tras el aumento de la inflación en Brasil

São Paulo, 9 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo retrocedió este jueves un 0,31 %, después de la divulgación de un nuevo dato de inflación para Brasil que muestra una aceleración de los precios en septiembre.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, se ubicó en 141.708 puntos básicos.

El mercado reaccionó con preocupación al índice nacional de precios al consumidor, que subió un 0,48 % en septiembre, 0,59 puntos porcentuales más que en agosto, impulsado mayoritariamente por el aumento en los precios de la energía eléctrica residencial.

Por otro lado, la bolsa aún está digiriendo el rechazo de la víspera por parte de la Cámara de Diputados de una propuesta tributaria con la que el Gobierno contaba para hacer cuadrar las cuentas.

En este contexto, los papeles de la petrolera estatal Petrobras cayeron un 1,4 %, mientras que los de la minera Vale, otro de los principales valores del parqué, se mantuvieron estables.

Las mayores pérdidas fueron para la productora de etanol Raizen (-4,3 %) y la aerolínea Azul (-5,2 %).

Del otro lado, las empresas que se anotaron las mayores ganancias de la jornada fueron la empresa electrónica WEG (+4,7 %) y la energética Auren (+3,4 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,58 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,37 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina rozó los 18.000 millones de reales (unos 3.300 millones de dólares o 2.900 millones de euros), en tres millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFE

