La bolsa de São Paulo retrocede un 0,45 % por la caída del precio internacional del crudo

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São Paulo, 16 jun (EFE)- La bolsa de São Paulo volvió a caer un 0,45 % este martes debido al retroceso de la petrolera estatal brasileña Petrobras ante el acuerdo entre EE.UU. e Irán y la caída del precio internacional del crudo.

El Ibovespa, índice de referencia en el principal parqué bursátil de América Latina, terminó el día en los 169.648 puntos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,39 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,085 reales para la compra y 5,086 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo hoy que el estrecho de Ormuz, por el que pasa alrededor de una quinta parte de la producción petrolera y gasística mundial, estará «totalmente abierto» a la navegación el viernes.

El acuerdo entre EE.UU. e Irán para la reapertura de esta vía marítima estratégica y la resultante caída en el precio del barril de crudo ha afectado a Petrobras, la mayor empresa de Brasil.

Las acciones preferenciales de la petrolera, que figuraron entre las más negociadas del día, retrocedieron un 1,3 %, después de dejarse otro 5,1 % ayer.

Por otra parte, los papeles que más valor perdieron durante la jornada fueron los de la petroquímica Braskem (-9,2 %) y los de la siderúrgica Usiminas (-6,2 %).

En la punta contraria, las acciones que más se valorizaron fueron las de los supermercados Pão de Açúcar (+9,6 %) y las de la productora de etanol Raizen (+2,3 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de más de 27.900 millones de reales (unos 5.470 millones de dólares o 4.700 millones de euros) en alrededor de 3,4 millones de operaciones. EFE

jmc/cpy