La bolsa de São Paulo retrocede un 0,84 % tras varios récords consecutivos

São Paulo, 29 ene (EFE).- La bolsa de São Paulo retrocedió este jueves un 0,84 % e interrumpió una racha de récords, tras la decisión del Banco Central de Brasil de mantener la tasa de interés en su nivel actual.

El Ibovespa, principal índice de referencia de la plaza paulista, bajó a los 183.133 puntos básicos al cierre, un día después de batir su máxima histórica.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,22 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,193 reales para la compra y a 5,193 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los operadores ya esperaban que el Banco Central del país mantuviera en su reunión del miércoles los intereses en el 15 % anual, su mayor nivel en más de dos décadas.

Aun así, la institución señaló en un comunicado que en marzo empezará a recortar la tasa si la inflación sigue bajo control, lo que ha dado pasado a incertidumbre sobre el tamaño de la reducción.

Entre los títulos tradicionalmente más negociados de la bolsa, los de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 1 % y los de la minera Vale, un 0,5 %.

Las mayores pérdidas del día fueron para las acciones de la agencia de viajes CVC (-15,9 %) y las de la metalúrgica Gerdau (-4,9 %).

En el lado opuesto se ubicaron los títulos de la petrolera privada PRIO (+1,9 %) y los de la fabricante de productos electrónicos WEG (+1,7 %).

El volumen negociado durante la jornada en la bolsa paulista superó los 38.940 millones de reales (unos 7.500 millones de dólares o 6.260 millones de euros) en más de 4,8 millones de operaciones financieras. EFE

