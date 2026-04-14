La bolsa de São Paulo rompe su quinto récord ante una posible desescalada en Oriente Medio

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São Paulo, 14 abr (EFE).- La bolsa de São Paulo avanzó este martes un 0,33 %, encadenando su quinta jornada de récords y su undécima sesión consecutiva al alza, ante la posibilidad de un deshielo diplomático entre Estados Unidos e Irán que podría aliviar las tensiones globales.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró hoy con 198.657 puntos básicos.

Cerca de la apertura de la sesión, el índice llegó a superar las 199.300 unidades, un máximo intradiario inédito, pero luego durante el día fue perdiendo fuerza.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,07 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,993 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversores mantuvieron la vista puesta en los contactos entre representantes de Israel y Líbano en Washington.

No obstante, el mayor catalizador fue la expectativa de que EE. UU. e Irán reanuden negociaciones para frenar el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero.

Este escenario impactó directamente en los precios del crudo: los títulos de la estatal Petrobras retrocedieron un 3,82 %, siguiendo la caída del petróleo internacional ante la posibilidad de que un acuerdo normalice el tránsito comercial en el estrecho de Ormuz.

En contraste, la minera Vale, otro de los pesos pesados del índice, logró una subida del 1,08 %.

Al frente de las ganancias del Ibovespa estuvieron los papeles de la energética Equatorial Energia (19,28 %) y el consorcio dedicado a la infraestructura Triunfo Participações e Investimentos (18,91 %).

Del otro lado, las empresas con mayores pérdidas fueron la compañía financiera Cemepe (19,90 %) y la empresa de logística y transporte de carga Sequoia (-12,50 %).

El volumen negociado en la bolsa paulista ascendió a 33.137 millones de reales (unos 6.636 millones de dólares / 5.626 millones de euros), en 4,1 millones de operaciones.EFE

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