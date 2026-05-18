La bolsa de São Paulo se deja un 0,17 % tras los datos sobre una contracción económica

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São Paulo, 18 may (EFE).- La bolsa de São Paulo se dejó un 0,17 % este lunes, después de la divulgación de nuevos datos que muestran una contracción en la actividad económica brasileña en el mes de marzo.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró en los 176.975 puntos y ahondó las pérdidas de la semana pasada, cuando cayó un acumulado del 3,71 %.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,37 % frente al dólar, que acabó cotizado a 4,997 reales para la compra y a 4,998 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Sobre la jornada bursátil pesó el hecho de que la actividad económica de Brasil se contrajo un 0,7 % en marzo frente a febrero, en la primera retracción luego de dos meses consecutivos de expansión, impactada por los servicios.

En este contexto, entre las acciones más negociadas durante la jornada estuvieron las de la petrolera estatal Petrobras, que subieron un 2,1 %.

Al frente de las pérdidas figuraron las acciones de la cadena de tiendas Casas Bahia (-10,7 %) y las de la minera CSN (-9,3 %).

Del otro lado, los papeles que más subieron fueron los de la empresa de aguas Copasa (+3,4 %) y los de la empresa de seguros Hapvida (+3 %).

El volumen negociado en la bolsa brasileña rondó los 24.186 millones de reales (unos 4.800 millones de dólares / 4.130 millones de euros), en unas 3,6 millones de operaciones. EFE

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