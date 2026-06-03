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La bolsa de São Paulo se desploma un 2,22 % ante las nuevas amenazas de EE.UU.

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São Paulo, 3 jun (EFE).- La bolsa de São Paulo retrocedió este miércoles un 2,22 %, arrastrada por las pérdidas de Vale y Petrobras, y ante la amenaza de dos nuevos posibles aranceles por parte de Estados Unidos.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, terminó la sesión en los 170.330 puntos, y acumuló una pérdida de 1,96 % en las tres primeras sesiones de junio.

El mayor mercado bursátil latinoamericano retomó el sendero negativo tras la breve tregua de este martes, cuando creció un 1,16 % y cortó una racha de cinco días en rojo.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 1,15 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,067 reales para la venta y 5,066 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

En los últimos días, la Casa Blanca amenazó con imponerle a Brasil un arancel del 25 % por supuestas prácticas de competencia desleal, y otro del 12,5 % por presunto uso de trabajo forzado.

Ante ello, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva advirtió hoy que el país no merece ese trato y que, de aplicarse las tasas, está listo para buscar mercados alternativos que valoren el comercio con el gigante sudamericano.

A pesar de una caída del 14 % en sus exportaciones hacia Estados Unidos durante mayo, se conoció este miércoles que el superávit comercial de Brasil creció casi un 11 % más de lo registrado en el mismo mes de 2025.

En paralelo, este miércoles la minera Vale y la estatal Petrobras, dos de los valores más negociados del corro paulista, registraron pérdidas del 3,78 % y del 0,77 %, respectivamente.

Por el contrario, los valores que más crecieron fueron los preferenciales de la proveedora de equipamientos industriales Bardella SA (51,21 %) y el lote estándar de acciones del banco BTG Pactual (19,31 %).

El volumen negociado durante la sesión alcanzó los 28.567 millones de reales (5.644 millones de dólares / 4.865 millones de euros), en unos 4,2 millones de operaciones financieras, según resultados preliminares.EFE

adm/cpy

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