La bolsa de São Paulo se desploma un 4,99 % semanal por el impacto de la guerra

2 minutos

São Paulo, 6 mar (EFE).- La bolsa de São Paulo acumuló una caída semanal del 4,99 %, debido a los temores sobre el impacto económico de la guerra en Oriente Medio y a la incertidumbre en torno a su duración.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué paulista, se ubicó en los 179.364 puntos básicos, tras retroceder un 0,61 % durante la sesión de este viernes.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,81 % frente al dólar, que cotizó este miércoles a 5,243 reales para la venta y para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

La guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán el sábado pasado supone un terremoto para la economía mundial, al cerrar prácticamente la navegación por el estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor de un quinto de toda la producción petrolera y gasística.

Como consecuencia, el precio del barril de Brent, referencia para el mercado internacional, superó hoy los 94 dólares.

Por otra parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el conflicto solo terminará cuando haya una rendición «incondicional» por parte de las autoridades iraníes.

Los títulos de la petrolera estatal Petrobras se dispararon un 3,7 %, después de que informara la víspera sobre el aumento del 200 % interanual en los beneficios netos para 2025.

Mientras, los de la minera Vale, uno de los mayores productores mundiales de hierro, se desplomaron un 3,4 %.

Las pérdidas durante la jornada fueron encabezadas por los títulos de la fabricante aeronáutica Embraer (-8 %) y los de la plataforma de alquiler de vehículos Vamos (-7,2 %).

Del otro lado, las acciones que más se valorizaron, además de las de Petrobras, fueron las de la energética Brava (+4,6 %) y las de la petrolera privada PRIO (+4,2 %).

El volumen financiero operado en la bolsa de São Paulo rondó hoy los 32.582 millones de reales (unos 5.340 millones de euros), en 4,7 millones de operaciones. EFE

jmc/gad