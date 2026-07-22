La bolsa de São Paulo se dispara más de un 2 % aupada por las materias primas

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São Paulo, 22 jul (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este miércoles con una ganancia del 2,44 %, impulsada por las acciones de las materias primas, y el real protagonizó su tercera jornada consecutiva al alza frente al dólar, pese a que hoy comenzó a regir el nuevo arancel del 25 % impuesto por Estados Unidos a diversos productos de exportación brasileños.

El Ibovespa, índice de referencia del principal mercado bursátil de América Latina, cerró en los 177.547 puntos básicos, 4.221 más que en la víspera, y recuperó en una jornada las pérdidas de la semana anterior, cuando se dejó un 2,35 % acumulado en las cinco sesiones.

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,43 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,051 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Como respuesta a las nuevas tarifas, este miércoles el Gobierno brasileño anunció la apertura de una nueva línea de crédito de 18.500 millones de reales (3.650 millones de dólares) destinada a las empresas afectadas.

Esta se suma a otras dos líneas de crédito lanzadas en el último año para ayudar a los exportadores a hacer frente tanto a la guerra comercial de Estados Unidos como al conflicto en Oriente Medio.

Aún no se sabe si Brasil aplicará la ley de reciprocidad, sancionada en abril de 2025 para responder a las primeras amenazas comerciales de Donald Trump.

La víspera, el vicepresidente Geraldo Alckmin dijo que «la idea no es» tomar represalias contra Estados Unidos, una declaración que le baja el tono a la comunicación inicial del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que prometió tras el anuncio que iniciaría los trámites para aplicar la legislación.

Con todo, las acciones de la minera Vale subieron con fuerza (3,96 %) tras reportar un desempeño operativo superior a lo esperado en la producción de mineral de hierro durante el segundo trimestre.

Además, el avance internacional del petróleo Brent también benefició el comportamiento de empresas energéticas como Petrobras, cuyos papeles figuraron entre los más negociados de la sesión y crecieron un 2,21 %.

También entre los más negociados del día, la fabricante de motores y equipos eléctricos WEG disparó su cotización, con una subida del 10,05 %, tras la presentación de sus resultados financieros que superaron las expectativas del mercado.

Entre las mayores subidas de la jornada destacaron la empresa de plásticos Sansuy (+19,91 %) y la cadena minorista Grupo Toky (+15,91 %).

En el terreno negativo, las mayores pérdidas de la jornada las encabezaron las acciones del grupo de salud Oncoclínicas do Brasil Oncoclínicas do Brasil (-33,3 %) y la compañía de telecomunicaciones Oi (-28,57 %).

El volumen financiero en la bolsa paulista rondó este miércoles los 23.047 millones de reales (4.562 millones de dólares o 3.998 millones de euros), en 3,6 millones de operaciones. EFE

adm/lpm