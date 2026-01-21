La bolsa de São Paulo se dispara un 3,33 % y renueva su máximo histórico

São Paulo, 21 ene (EFE).- La bolsa de São Paulo se disparó este miércoles un 3,33 % y renovó su máximo histórico, impulsada por las materias primas y por un cierto alivio en las tensiones geopolíticas en torno a Groenlandia.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, acabó la sesión en los 171.816 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,13 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,319 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró durante un esperado discurso en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) que no usaría la fuerza para obtener Groenlandia, aunque reafirmó su deseo de hacerse con el territorio.

Además, dijo que renunciaba a imponer nuevos aranceles a los países europeos y miembros de la OTAN que anunciaron recientemente el envío de tropas a la isla para participar en ejercicios militares.

En este contexto, entre las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las ordinarias del gigante minero Vale subieron un 3,3 %, y las preferenciales de la petrolera estatal Petrobras lo hicieron un 3,5 %.

Los papeles del Ibovespa que más se revalorizaron en la jornada fueron los de las empresas del sector de la educación Cogna (+10,9 %) e YDUQS (+8,9 %).

En la punta contraria, las acciones que más cayeron fueron las de la telefónica TIM (-1,1 %).

El volumen negociado durante la jornada fue de más de 43.320 millones de reales (unos 8.140 millones de dólares o 6.970 millones de euros), en 4,3 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

