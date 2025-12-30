La bolsa de São Paulo se dispara un 33,9 % en un 2025 de récords

São Paulo, 30 dic (EFE).- La bolsa de São Paulo ganó un 0,40 % al cierre de este martes, la última sesión de un 2025 en el que rompió más de treinta veces su récord de puntuación para terminar el año con una subida del 33,9 %, pese al complejo escenario internacional.

Se trata de la subida anual más alta del corro brasileño desde 2016, cuando se disparó casi un 38,9 %, coincidiendo con la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff y el inicio del Gobierno liberal de Michel Temer (2016-2018).

El Ibovespa, índice de referencia del parqué, cerró así con 161.125 puntos básicos este año en el que renovó sus máximas históricas más de treinta veces, según los datos de la plaza paulista. EFE

