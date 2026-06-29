La bolsa de São Paulo se mantiene estable pese a la escalada de tensiones en Oriente Medio

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São Paulo, 29 jun (EFE)- La bolsa de valores de São Paulo se mantuvo estable este lunes, con un leve descenso de apenas 0,05 %, pese a la nueva escalada de tensiones en Oriente Medio por el cruce de ataques entre EE.UU. e Irán.

El Ibovespa, el índice de referencia del mayor parqué de Latinoamérica, se situó en 173.205 puntos, después de acumular una subida de 2,95% la semana pasada.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,15 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,175 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La semana arrancó con la vuelta de las tensiones en Oriente Medio, que amenazan con hacer descarrilar el acuerdo de suspensión de las hostilidades firmado recientemente por EE.UU. e Irán.

Los papeles del Ibovespa que registraron las mayores caídas fueron los de la textil Azzas (-3,2 %) y los de la productora de etanol Raízen (-2,4 %).

En la punta contraria, los que más ganaron valor fueron los de la petroquímica Braskem (+5,7 %) y los de la cadena de tienda Magazine Luisa (+4,5 %).

El volumen financiero negociado hoy en el parqué fue de 14.200 millones de reales (unos 2.730 millones de dólares o unos 2.400 millones de euros) en unos 2,1 millones de operaciones. EFE

jmc/cpy