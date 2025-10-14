La bolsa de São Paulo se mantiene estable pese a la mejora de las previsiones para Brasil

São Paulo, 14 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo se mantuvo estable este martes, con un leve descenso del 0,07 %, después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejorara en una décima su previsión de crecimiento de Brasil para este año.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, cerró con 141.682 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,14 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,46 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversores reaccionaron con indiferencia al hecho de que el FMI elevara hasta el 2,4 % la proyección de crecimiento para el país sudamericano, así como a la publicación de un dato sobre el avance del sector servicios, que alcanzó su mayor nivel histórico.

La petrolera estatal Petrobras se dejó un 0,6 % durante la sesión, mientras que la minera Vale se mantuvo estable.

Al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron el Banco Pan (+26,1 %) y la fabricante aeronáutica Embraer (+4,8 %).

Por el contrario, registraron las pérdidas más abultadas de la sesión la cárnica MBRF (-3,7 %) y la empresa educativa Cogna (-3,9 %).

El volumen negociado en la bolsa de São Paulo alcanzó hoy los 19.530 millones de reales (3.560 millones de dólares / 3.000 millones de euros), en unas tres millones de operaciones, según los resultados preliminares al cierre de la sesión. EFE

