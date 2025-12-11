La bolsa de São Paulo se mantiene estable tras una decisión monetaria ya esperada

2 minutos

São Paulo, 11 dic (EFE).- La bolsa de São Paulo se mantuvo este jueves prácticamente estable, con una leve subida del 0,07 %, un día después de que el Banco Central de Brasil dejara la tasa de interés en un 15 % anual, como ya era esperado por el mercado.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor parqué bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 159.189 puntos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,17 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,40 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Los inversionistas reaccionaron con tranquilidad a la decisión del miércoles por parte del Banco Central de mantener la tasa de interés en su nivel actual, el más alto en casi 20 años.

La institución afirmó que esto era necesario para controlar la inflación, aunque dijo que «no dudará» en ajustar la tasa en un futuro si cambian las circunstancias.

Entre las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las preferenciales de la petrolera estatal Petrobras cayeron un 1,8 % y las ordinarias de la minera Vale subieron un 1,3 %.

Las acciones que registraron las mayores ganancias fueron las de la aseguradora Hapvida (+4 %) y las de la fabricante de zapatos Alpargatas (+3,7 %).

En la punta contraria, los papeles que más perdieron valor fueron los de la papelera Suzano (-4,1 %) y los de la productora de etanol São Martinho (-3,9 %).

El volumen negociado durante la jornada en el parqué paulista superó los 22.500 millones de reales (unos 4.160 millones de dólares) en más de 3,3 millones de operaciones financieras. EFE

jmc/gpv