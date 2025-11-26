La Bolsa de São Paulo sube 1,70 % y renueva su marca histórica

Río de Janeiro, 26 nov (EFE).- La bolsa de São Paulo subió este miércoles un 1,70 % y alcanzó un nuevo récord impulsada por el desempeño de las acciones de Vale, uno de sus principales referentes bursátiles, y los buenos augurios con la Reserva Federal Estadounidense.

El índice de referencia Ibovespa cerró la jornada en los 158.554 puntos, su tercer cierre consecutivo en positivo y con el que consiguió la nueva marca. La anterior la logró el pasado 11 de noviembre (158.467 puntos).

Con este nuevo hito, el mayor mercado accionario latinoamericano alcanzó su vigésimo octavo récord del año.

El buen humor de los operadores continúa por las expectativas de que la Reserva Federal recorte la tasa básica de interés, lo que traería capital al país y ayudaría a impulsar la disminución de los tipos en Brasil, actualmente en el 15 %, los más altos en una década.

La sesión estuvo impulsada por las acciones ordinarias de la gigante minera Vale, que se apreciaron un 1,57 % y estuvieron entre las más negociadas del día.

El nuevo máximo de la plaza paulista fue estimulado igualmente por los papeles ordinarios de la compañía de logística Rumo (+9,14 %) que encabezó el grupo de los más vendidos junto con los iguales de la productora de etanol Cosan (+3,07 %).

Entre los títulos de mayores ganancias además de los de Rumo, que lideraron, estuvieron los ordinarios de la cadena de supermercados mayoristas ASSAI (+7,23 %) y los iguales de la compañía de alquiler de camiones Vamos (+6,91 %).

Ya las acciones que más se depreciaron fueron las ordinarias de la red de tiendas por departamentos Casas Bahía (-20,44 %) y las similares de la compañía de planes odontológicos Hapvida (-7,15 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 0,77 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,334 tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 26.045 millones de reales (4.914 millones de dólares o 4.269 millones de euros), en más de 3,5 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

mat/cpy