La Bolsa de São Paulo sube tras la divulgación de la desaceleración económica en Brasil

3 minutos

São Paulo, 4 dic (EFE).- La Bolsa de São Paulo cerró este jueves con una subida del 1,67 %, que le permitió renovar su récord de puntuación, ante la expectativa de los inversores de que el Banco Central brasileño comenzará a reducir los intereses en enero, luego de la divulgación de que la economía del país sigue desacelerándose.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 164.455 puntos, con lo que renovó el récord de puntuación que ya había alcanzado la víspera y se acerca al listón de los 165.000 puntos.

En el mercado de divisas, también por los mismos motivos, el real se apreció el 0,07 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,310 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Tanto el mercado bursátil brasileño como el cambiario reaccionaron positivamente a la divulgación de que la economía brasileña tan solo creció un 0,1 % en el tercer trimestre frente al segundo, con lo que profundizó el proceso de desaceleración que atraviesa.

La previsión de que la economía de Brasil tan solo crecerá un 2 % este año, tras su expansión del 3,4 % en 2024, y que seguirá desacelerándose en 2026 puede, según los analistas, presionar al Banco Central a iniciar un proceso gradual de reducción de los intereses.

El propio Gobierno atribuyó el resultado preocupante del PIB en el tercer trimestre a la política monetaria restrictiva, ya que el organismo emisor mantiene la tasa referencial de intereses en el 15 % anual, su mayor nivel en casi dos décadas, para intentar frenar una inflación que, según los últimos indicadores, ya está bajo control.

Para la subida del Ibovespa este jueves también contribuyó la fuerte apreciación, del 1,83 %, con que cerraron las acciones ordinarias del gigante minero Vale, uno de los papeles tradicionalmente más negociados en São Paulo.

Las preferenciales de Petrobras, igualmente entre las que tradicionalmente más cambian de manos en la plaza paulista, cerraron con una subida del 0,92 %.

Las acciones del Ibovespa que más ganaron valor este jueves fueron las ordinarias de la empresa de venta y alquiler de máquinas y equipos Automob, con un salto del 11,36 %, seguidas por las ordinarias de la empresa de tecnología Totvs (+7,31 %).

En la punta contraria, los papeles del índice que registraron las mayores pérdidas fueron los ordinarios de la red de tiendas de productos para mascotas Petz, con una caída del 3,07 %, seguidos por los ordinarios de la red de tiendas por departamentos Lojas Renner (-2,33 %).

El volumen negociado este jueves en el parqué paulista fue de 31.144,1 millones de reales (unos 5.866,3 millones de dólares o unos 5.039,1 millones de euros) en más de 3,78 millones de operaciones financieras. EFE

cm/sbb