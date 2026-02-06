La bolsa de São Paulo sube un 0,45 % en la sesión y avanza casi un 1 % semanal

2 minutos

São Paulo, 6 feb (EFE).- La bolsa de São Paulo subió un 0,45 % al cierre de la sesión de este viernes y acumuló un alza del 0,87 % en una primera semana de febrero en la que volvió a superar su máximo histórico.

El Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, acabó la jornada con 182.949 puntos básicos para encadenar dos sesiones en verde, después de repuntar un 0,23 % el jueves.

La plaza terminó la semana en positivo, luego de renovar su récord el martes (185.674) y a pesar de retroceder un 2 % al día siguiente en un movimiento típico de recogida de ganancias.

En el mercado de divisas, el real se apreció hoy un 0,63 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,219 reales para la compra y 5,220 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

En la semana, la moneda brasileña subió un 0,5 % frente al billete estadounidense.

El corro paulista, el mayor de América Latina por volumen negociado, se vio impulsado hoy por la subida de los precios internacionales del petróleo, tras la vuelta de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear del país persa.

En este contexto, avanzaron las acciones de las petroleras privadas Prio y PetroReconcavo, que se anotaron un 3,2 % y un 0,6 %, respectivamente.

No acompañó ese movimiento la estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil, cuyos títulos ordinarios y preferentes cedieron un 1,0 % y un 0,8 %.

Ese descenso se produjo el mismo día en que la petrolera anunció la adquisición del 42,5 % de una concesión para explotar hidrocarburos en aguas profundas de Namibia, en una operación realizada conjuntamente con la multinacional francesa TotalEnergies.

En la misma línea se comportaron los papeles de la Companhia Siderúrgica Nacional (-3,6 %) y de la red privada de educación Cogna (-3,0 %).

Por el contrario, al frente de las ganancias en el Ibovespa figuraron las acciones de la constructora Direcional, que escalaron casi un 7 %.

El volumen financiero en la bolsa brasileña sumó hoy 30.100 millones de reales (5.770 millones de dólares/ 4.880 millones de euros), en alrededor de 4,1 millones de operaciones. EFE

cms/nvm