La Bolsa de São Paulo sube un 0,51 % impulsada por Petrobras y la inflación en EE.UU.

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São Paulo, 14 jul EFE.- La Bolsa de São Paulo subió este martes un 0,51 %, impulsada por los datos de inflación en EE.UU. y por la buena racha de las acciones de la petrolera brasileña Petrobras, favorecidas por el repunte internacional del precio del crudo debido a las tensiones en Oriente Medio.

El Ibovespa, principal índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, cerró en los 176.641 puntos, tras haber retrocedido un 1,2 % en la víspera.

Los operadores se animaron tras la divulgación de las cifras de inflación en Estados Unidos, que resultaron inferiores a las esperadas.

No obstante, las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, al advertir de que los datos no significan una «misión cumplida» para la política monetaria, moderaron las ganancias.

El desempeño de Petrobras, uno de los principales valores de la plaza paulista, también impulsó buena parte de la jornada como efecto de la subida del crudo, cuyo precio repuntó este martes por las tensiones entre EE.UU. e Irán.

Las acciones de la empresa de paquetes turísticos CVC fueron las que más se apreciaron este martes (+10,4 %) y encabezaron las ganancias, seguidas por las de la energética Brava (+6,86 %).

Las pérdidas, por su parte, estuvieron lideradas por los papeles de la Compañía Siderúrgica Nacional (-6,42 %) y de la productora de etanol Raízen (-6,06 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un 1,05 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,077 reales tanto para la compra como para la venta en el mercado comercial.

El volumen negociado durante la jornada superó los 21.876 millones de reales (unos 4.375 millones de dólares), en más de 3,3 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFE

mat/gpv