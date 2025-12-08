La bolsa de São Paulo sube un 0,52 % tras la caída por la candidatura de Flávio Bolsonaro

São Paulo, 8 dic (EFE).- La bolsa de São Paulo subió este lunes un 0,52 %, después de que en la última sesión encajara el mayor batacazo desde febrero de 2021 debido al anuncio de la precandidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil latinoamericano, terminó la jornada en los 158.187 puntos, pero no se recuperó totalmente de la caída del 4,31 % registrada el viernes pasado.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,22 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,420 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Tras la reacción negativa de los mercados a su precandidatura, el senador Flávio Bolsonaro dijo durante el fin de semana que quizás termina no disputando las elecciones, aunque avisó que eso tendrá un «precio».

El sector privado prefiere al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visto como una opción más competitiva que Bolsonaro para derrotar al actual mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios de octubre de 2026.

Entre las acciones tradicionalmente más negociadas en la plaza paulista, las preferenciales de la petrolera estatal Petrobras avanzaron un 1 % y las ordinarias del gigante minero Vale retrocedieron un 0,8 %.

Por otra parte, las acciones del Ibovespa que registraron las mayores ganancias fueron las de las aseguradoras IRB (+10,2 %) y Qualicorp (+7,3 %).

En la punta contraria, los papeles que más valor perdieron fueron los de la aseguradora Hapvida (-6 %) y los de la distribuidora Senda (-4,4 %).

El volumen negociado este viernes en el parqué paulista superó los 27.160 millones de reales (unos 5.000 millones de dólares o 4.300 millones de euros) en más de 4,1 millones de operaciones financieras. EFE

