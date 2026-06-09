La bolsa de São Paulo sube un 0,68 % en una jornada de recuperación

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São Paulo, 9 jun (EFE)- La bolsa de São Paulo cerró este martes con una subida del 0,68 % en una jornada de recuperación tras la bajada del lunes (-0,21 %) y de haber acumulado pérdidas por 3 % la semana pasada, impulsada por noticias más tranquilizadoras para los inversores.

El Ibovespa, índice de referencia en el principal parqué bursátil de América Latina, terminó el día en los 169.813 puntos, tras recuperarse en las últimas tres horas de negocios luego de haber caído a un mínimo de 168.428 puntos.

El retroceso de los precios de petróleo y la estabilidad en las apuestas sobre los intereses futuros de Brasil tras varios días de subidas ayudaron al parqué paulista a terminar en terreno positivo, en contramano de lo ocurrido en varios de los mercados mundiales, principalmente en Nueva York.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,03 % frente al dólar, que acabó el día cotizado a 5,1784 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Las acciones del Ibovespa más negociadas este martes fueron las preferenciales de la productora de etanol Raizen, que subieron un 4,55 % tras el anuncio de medidas para enfrentar su crisis financiera, y las preferenciales de Petrobras, que bajaron un 0,46 %.

Los papeles del índice que más subieron fueron los ordinarios de la red de tiendas por departamentos Casas Bahia, con ganancias del 5,69 %, y los ordinarios de la operadora de seguros de salud Hapvida (+5,23 %), seguidos por los preferenciales de Raizen.

En la punta contraria, las acciones del Ibovespa que terminaron el martes con las mayores caídas fueron las ordinarias de la red de supermercados Pao de Açucar, con un retroceso del 7,56 %; y las ordinarias de la empresa de tecnología Totvs (-3,89 %).

El volumen financiero en el parqué fue de 25.450,6 millones de reales (unos 4.901,5 millones de dólares o unos 4.245,2 millones de euros) en alrededor de 3,1 millones de operaciones. EFE

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