La bolsa de São Paulo sube un 0,77 % impulsada por la minera Vale

2 minutos

São Paulo, 20 oct (EFE).- La bolsa de São Paulo cerró este lunes con una suba del 0,77 %, impulsada por las acciones de la minera Vale, y en un día en el que la empresa estatal Petrobras consiguió la aprobación ambiental para explorar frente al río Amazonas.

En este contexto, el Ibovespa, índice de referencia del parqué brasileño, vivió una jornada mayoritariamente positiva en la que acabó en los 144.509 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el real se apreció un 0,63 % frente al dólar, que acabó cotizado a 5,370 reales para la compra y 5,371 para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

La aprobación del permiso ambiental del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) a Petrobras para perforar frente al río Amazonas, una noticia que era muy esperada para ampliar el proyecto exploratorio de la empresa estatal, no se tradujo necesariamente en un alza de sus acciones en la bolsa.

Petrobras cerró la jornada prácticamente estable, con una ligera variación positiva del 0,07 %. Si bien tras el anuncio el valor de las acciones pegó un salto, durante la tarde se estabilizaron e incluso llegaron a caer.

El Gobierno estima que el nuevo pozo exploratorio en esta zona del Atlántico, situada a unos 500 kilómetros de la desembocadura del Amazonas y a unos 175 kilómetros de la costa, atraerá inversiones al país de unos 300.000 millones de reales (48.000 millones de euros).

Asimismo, los operadores del parqué brasileño mantienen el optimismo ante la prometida reunión entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump para intentar destrabar las negociaciones en torno a los aranceles del 50 % impuestos por la Casa Blanca a gran parte de los productos procedentes de Brasil.

Las acciones de la minera Vale vivieron una sesión muy positiva y acabaron con una suba del 1,28 %, en la antesala a la divulgación este martes de sus resultados de producción correspondientes al tercer trimestre del año.

Con todo, las acciones más negociadas en la plaza paulista este lunes fueron las de la aerolínea Gol, que subieron un +5,08 %, seguidas por las de la compañía de licenciamiento ambiental Ambipar, que crecieron un 52,63 % y encabezaron el podio de las mayores ganancias de la jornada.

Las empresas que más perdieron fueron la productora de eventos Revee (-26,0 %) y la distribuidora de energía Elektro Redes, subsidiaria de Neoenergia (-10,43 %).

El volumen negociado en la mayor bolsa de América Latina sumó 18.092 millones de reales (3.366 millones de dólares o 2.891 millones de euros) en 3 millones de operaciones. EFE

adm/gad